بنك دبي الإسلامي يدعم مشروع «مدارس دبي» بـ 11 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة صندوق المعرفة اتفاقية تعاون مع بنك دبي الإسلامي، بهدف دعم مشروع «مدارس دبي» بقيمة 11 مليون درهم، سعياً للمساهمة في تحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لبنك دبي الإسلامي الرامية إلى دعم مختلف المبادرات والبرامج الوطنية التي تخدم مجتمع دبي.

وتواكب الاتفاقية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ أطر الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بإمارة دبي، كما تترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن حشد الجهود للاستثمار في التعليم وبناء أجيال المستقبل المتميزة في كل المجالات.

تم التوقيع في مقر بنك دبي الإسلامي، بحضور عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، وعبيد خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي، وعدد من مسؤولي الطرفين.

وأكد عبدالله محمد العور، سعي المؤسسة إلى تعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الخاصة في إمارة دبي، بما يدعم رؤيتها واستراتيجيتها لتحقيق الريادة في الاستثمار في قطاع التعليم وتطويره المستمر، والسعي إلى تشجيع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة للاستثمار في تأهيل أجيال المستقبل. وأضاف: «ستسهم الاتفاقية مع بنك دبي الإسلامي في تعزيز مكانة مشروع «مدارس دبي» باعتباره منارة للجودة الأكاديمية لما يقدمه المشروع من تجربة تعليمية ومعرفية متميزة للطلبة».

بدوره، قال عبيد خليفة الشامسي: «يسعدنا أن نكون جزءاً من مشروع «مدارس دبي»، والمساهمة في أهدافه الرامية للارتقاء بمهارات ومعارف وقدرات الطلاب والطالبات وتمكينهم من الأدوات المناسبة لمواكبة مسارنا الاقتصادي المزدهر».

وأضاف الشامسي: «ملتزمون بدعم مختلف المبادرات التعليمية والتربوية والثقافية والبرامج النوعية التي من شأنها تحقيق رفعة ورفاهية أفراد المجتمع».

ويهدف مشروع «مدارس دبي» إلى بناء مدارس تتبناها حكومة دبي ويديرها مشغلون متميزون في قطاع التعليم الخاص وفقاً لأفضل المعايير العالمية، تضمن حصول كل من الطلبة الإماراتيين والجنسيات الأخرى على التعليم الحديث في العلوم والتكنولوجيا بتكلفة تناسب الجميع.

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