«تريندز» يحصل على «الآيزو» في الجودة والنظم الإدارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصل «تريندز للبحوث والاستشارات» للسنة الخامسة على التوالي، على شهادة «الآيزو ISO 9001: 2015» التي تمنحها المنظمة الدولية للمعايير، تقديراً لما حققه المركز من معايير تتصل بالجودة في مجالات الاستشارات والأبحاث والدراسات والمعارض والنشر والتدريب، وإدارة الفعاليات وما يطبقه من نظم إدارية حديثة.

وتؤكد الشهادة الجديدة قدرة «تريندز» على تقديم الخدمات التي تلبي حاجة المجتمع والمهتمين وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما تشدد على مواصلة «تريندز» تطبيقه الفعال لهذه الأنظمة، بما في ذلك عمليات التحسين والابتكار والجودة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، استمرار الجهود من أجل التطوير المؤسسي بما يحقق التمكين وتعزيز قدرات الشباب الباحثين المواطنين، معرباً عن سعادته بحصول «تريندز» على هذه الشهادة العالمية.

وقال إن «تريندز» يحتكم إلى منظومة من القيم الإدارية المشتركة التي ستبقى المرجع الأول والأساسي فيه، والمتمثلة في النزاهة والريادة والابتكار والمسؤولية التي تعزز مفاهيم العمل البحثي الخلاق.

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