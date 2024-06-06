«طرق دبي» تؤكد ضرورة فحص المركبات خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

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دعت هيئة الطرق والمواصلات، السائقين إلى فحص مركباتهم وإجراء الصيانة الدورية لها، وتحديداً في موسم الصيف، وتزايد رحلات السفر براً، مؤكدة على أن العناية بالمركبة تجنب السائق الأعطال المفاجئة والفنية التي ترفع من نسبة وقوع الحوادث المرورية.

ووجهت الهيئة، الجمهور إلى التأكد من صلاحية الإطارات والفرامل، وقياس مستويات الزيت وسائل التبريد ونظام التكييف والبطارية والمصابيح الأمامية والخلفية وماسحات الزجاج، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود تسرب للزيت أو للمياه في الأجزاء السفلية من المركبة.

وتحرص الهيئة على توعية أصحاب المركبات ضمن حملتها التثقيفية مع بداية موسم الصيف، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ضمن حملة «صيف آمن»، مع التأكيد على أن الفحص السنوي للمركبة عند تجديد الملكية، لا يعفي السائقين من مسؤوليتهم تجاه الفحص المستمر والمنتظم للمركبة على مدار العام، وأن على السائق تفقد عناصر السلامة المرورية الرئيسة في المركبة، خصوصاً قبل السفر براً، أو قطع مسافات طويلة.

وقال بدر الصيري، مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «يعتبر الفحص الدوري للمركبة وصيانتها، أحد أبرز عناصر السلامة المرورية، وهي واحدة من العناصر المرورية التي تسهم في وقوع الحوادث، ومن هذا المنطلق، تركز استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي على 4 محاور، وهي: الضبط المروري، وهندسة الطرق والمركبات، والتوعية المرورية، والأنظمة والإدارة، بما يرتبط مع حركة المركبات على طرق إمارة دبي».

وأضاف الصيري: «أعدت الهيئة خطة منظمة لتعميم الرسائل التوعوية إلى سائقي المركبات، لحثهم على الصيانة المنتظمة للمركبة، والتأكيد على أن العناية بالمركبة لا تعني سلامة السائق فقط، وإنما الركاب، وجميع مستخدمي الطريق، علماً بأن هناك حملات مستمرة لنشر رسائل توعوية خلال الموسم الصيفي في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مراكز خدمة العملاء التابعة لشركائنا، مثل معاهد تعليم قيادة المركبات، ووكالات السيارات، والمراكز التجارية، وغيرها».

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