دبي تحتضن القمة الشرطية العالمية الرابعة في 13 مايو 2025

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنظم القيادة العامة لشرطة دبي القمة الشرطية العالمية 2025 في نسختها الرابعة خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو من العام المقبل تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، ومن المتوقع زيادة حجم المشاركة بالقمة، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد حضوراً مكثفاً تخطى حاجز الـ15 ألف مشارك.

وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته شرطة دبي، أمس، إن القمة الشرطية العالمية في نسختها الرابعة تشهد تحولاً نوعياً في طرحها يواكب التحولات العالمية بالتزامن مع الثورة الصناعية الخامسة.

وتابع: «دفعتنا هذه التحولات إلى تعزيز أجندتنا الأمنية باستراتيجيات ورؤى تتواءم مع هذه المتغيرات، فكان إطلاق منظومة أمنية متطورة تحمل اسم «بوليسنغ 5.0» خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة، تواكب الثورة الصناعية الخامسة، التي تستند في منهجيتها إلى ممكنات ونظم تقنية متطورة تعزز الأمن واستدامة تقديم خدمات مرنة ذكية ورائدة للجمهور، وتحقق لهم الرفاه والاستقرار وجودة الحياة».

وأضاف: «من خلال القمة سنصمم مستقبل العمل الشرطي في بيئة داعمة للتطورات التكنولوجية، وما يتعين على القطاع الأمني أن يتبناه من تكنولوجيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وفق ممارسات مستدامة تحقق جودة الحياة للمجتمعات».

فعاليات

وقال إن أجندة القمة تتضمن 8 فعاليات رئيسية، تتمثل في المعرض التقني، بوصفه منصة للشركات التخصصية لعرض أبرز منتجاتها الداعمة وأحدث التقنيات والابتكارات التي تدعم متخذي القرار في مجال إنفاذ القانون، وجلسات العصف الذهني التي تجمع قادة الشرطة الدوليين على مائدة مستديرة لمناقشة التحديات والأولويات الأكثر إلحاحاً للشرطة، إلى جانب ساحة الانطلاق، التي تتيح الفرصة للشركات الناشئة لتحقيق نمو متسارع ومؤثر في مجال الأمن والسلامة العامة.

وتشمل القمة جوائزها التي تطرح سنوياً للاحتفاء بالتميز الفردي والجماعي للعمل الشرطي والأمني في موضوعات تخصصية ذات صلة، وأخيراً حفل الافتتاح الذي يعزز الحوارات والشراكات ويسلط الضوء على الإنجازات.

ولفت اللواء العبيدلي، إلى أن الحدث سيشمل عقد جلسة خاصة عن العمل الدولي الشرطي للعنصر النسائي، تناقش المشاركات فيه جملة من المحاور الخاصة بمكافحة الجريمة والمخدرات والأدلة الجنائية والحد من الجريمة وغيرها، كما تم تخصيص جائزة لأفضل الممارسات الشرطية النسائية على مستوى العالم، وأعلنت اللجنة المنظمة عقد شراكات مع منظمات عالمية، وأن حجم الحضور في القمة غطى قارات العالم.

بدوره، قال العميد الدكتور صالح الحمراني، إن التعاون الدولي وتبادل أفضل الخبرات والممارسات هو السبيل الأجدى لمواكبة هذه التغيرات غير المسبوقة، وإن الابتكار والمرونة واستشراف مستقبل العمل الأمني هي السبل المثلى لمواجهة التحديات واقتناص الفرص والخروج بآليات وطرق عمل مبتكرة، ومنصات دولية تعاونية، واضعين أمام أعيننا أمن وسلامة المجتمعات.

في السياق، استعرض المقدم الخبير الدكتور راشد حمدان الغافري، الإنجازات التي حققتها القمة الشرطية العالمية منذ انطلاق دورتها الأولى قبل ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن أول المكاسب هو نجاحها في تعزيز مكانتها بوصفها منصة دولية جامعة وشاملة لأبرز قادة الشرطة والخبراء والعاملين في وكالات إنفاذ القانون، علاوة على استضافتها أكثر من 15 ألف زائر، وأكثر من 8 آلاف وفد للمؤتمرات، وأكثر من 200 متحدث، وما يتجاوز الـ100 من قادة الشرطة، وأكثر من 250 شركة عارضة من 44 دولة في العالم، اجتمعوا في منصة واحدة للتوصل إلى مخرجات وشراكات فعالة تضيف إلى العمل الشرطي والأمني بالمجتمعات.

خبراء

وأوضح أن القمة ستبحث مع الخبراء والمتخصصين والعاملين في القطاعات ذات العلاقة محاور رئيسية، وتناقش في مضمونها أبرز التحديات العالمية التي تواجه القطاع الشرطي والأمني، من أبرزها الجرائم المنظمة، والحد من الجريمة، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والتحايل الإلكتروني، ومكافحة المخدرات.

وأفاد المقدم الغافري، أن القمة الشرطية العالمية تهدف أيضاً إلى تبني مخرجات علمية ومنهجية يستند إليها في العمل الشرطي والأمني في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز وتوطيد العلاقات الدولية بصفتها السبيل الوحيدة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها وصورها.

تكنولوجيا

وقال ريتشارد بودن، نائب المدير العام في شركة إزري لمكتب الشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برامج نظم المعلومات الجغرافية: «سعداء للمشاركة في القمة الشرطية العالمية للنسخة 2025 في مايو المقبل، إن القمة بمثابة منصة تجمع وكالات إنفاذ القانون من مختلف دول العالم في آن واحد، للتعرف إلى اتجاهات التكنولوجيا وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، فخورون جداً بشراكتنا ونتطلع إلى المشاركة في النسخة المقبلة، هنا في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مايو من العام المقبل».

الإنتربول

وقال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»: «القمة الشرطية العالمية بمثابة منصة ضخمة لتجمع القوى الشرطية ووكالات إنفاذ القانون لبحث وتوطيد علاقات التعاون، ونحن في الإنتربول نؤمن بقوة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المتنامية التي يواجهها الأمن العالمي، ومن خلال العمل المشترك، يمكننا تبادل المعرفة والابتكار وتطوير استراتيجيات تعزز الأمن والأمان في المجتمعات في مختلف دول العالم».

الرودبول

وقالت إلفيرا زينكاي، رئيسة الشبكة الأوروبية لشرطة الطرق ROADPOL: «يتمتع حدث القمة الشرطية العالمية بدرجة احترافية مبهرة في التنظيم والمحتوى، حرصنا على الاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية من المشاركين والعارضين، والاستماع إلى الأوراق البحثية والجلسات التخصصية حول مواضيع أمنية شتى»، مؤكدة أن القمة الشرطية العالمية هي المكان الأمثل لتجمع المهنيين والمتخصصين للمشاركة والتعلم من النخبة المختصة والخبراء ذوي العلاقة بهذا القطاع، والاطلاع على أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات العالمية».

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