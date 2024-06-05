الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غداً "الخميس" رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية الشمالية، صحو بوجه عام وتظهر السحب شرقاً.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: صحو بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز