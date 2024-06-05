محمد بن راشد يهنئ ناريندرا مودي على فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي بإعادة انتخابه لولاية ثالثة.

وقال سموه عبر حسابة في منصة "إكس": تهانينا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على إعادة انتخابه التاريخية لولاية ثالثة. ونحن على ثقة من أن الهند، تحت قيادته، ستحافظ على تقدمها الاقتصادي وتواصل البناء على إنجازاته الرائعة التي حققها في العقد الماضي. و نتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية في جميع مجالات التعاون من أجل المنفعة المتبادلة والازدهار.."

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