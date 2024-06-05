محمد بن زايد يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوزه في الانتخابات

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي بفوزه في الانتخابات الأخيرة، متمنياً له التوفيق في قيادة الهند نحو المزيد من التقدم والنماء.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس": "أهنئ الصديق ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الأخيرة، متمنياً له التوفيق في قيادة الهند نحو المزيد من التقدم والنماء. أتطلع إلى مواصلة العمل معاً خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الإماراتية-الهندية الإستراتيجية وتحقيق أهدافنا التنموية المشتركة لمصلحة شعبينا."

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