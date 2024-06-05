"أوقاف دبي" تمنح مطعما علامة دبي للوقف

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، متمثلة بإدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، "علامة دبي للوقف" لمطعم "كبابي" تقديرا لمشاركته في مبادرة مجتمعية مبتكرة وتخصيص مبلغ من عوائد المطعم لدعم المبادرات الخيرية.

وتقوم مبادرة مطعم كبابي على تخصيص درهم من كل وجبة طعام لدعم العمل الوقفي والمبادرات المجتمعية والمشاريع الخيرية التي تطلقها المؤسسة وتفعيل دور المطعم في المسؤولية المجتمعية.

وكان مطعم كبابي من أوائل المشاركين في المبادرة المجتمعية "بالعافية والبركة" التي أطلقتها "أوقاف دبي" بهدف تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لأصحاب المطاعم وشركات الضيافة من خلال تخصيص المطاعم وشركات الضيافة درهم أو أكثر عن كل وجبة طعام أو خدمة ضيافة يقدمونها للمساهمة في إنشاء أوقاف يعود ريعها إلى تعليم الطلبة المعوزين وعلاج المرضى المحتاجين وتمكين أصحاب الهمم ومساندة الأرامل ورعاية الأيتام ودعم مختلف أوجه الخير في المجتمع.

وأثنى سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي على مساهمة المطعم ومشاركته في المبادرات المجتمعية التي تطلقها المؤسسة بهدف إتاحة المجال للمطاعم في أداء دورهم الإنساني في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسة ومختلف الجهات والشركات الفاعلة في المجتمع لدعم قطاعات العمل الإنساني وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.

ولفت المطوع إلى أن دور المبادرات الخيرية التي تطلقها المؤسسة في تفعيل المسؤولية المجتمعية لكافة الجهات والشركات على اختلاف أعمالها وانضمامها إلى النشاط الوقفي المؤسسي وتعظيم عوائدها في مشروعات وقفية مستدامة تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات الأفراد في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها وتعزيز التنمية الشاملة في قطاع الأعمال الإنسانية.

وثمنت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مشاركة مطعم "كبابي" في العمل الوقفي المبتكر وتخصيصه مبلغ ثابت من كل وجبة لدعم المبادرات المجتمعية الإنسانية التي تطلقها المؤسسة، مؤكدة أن المركز يرحب بكافة المبادرات الوقفية المبتكرة الراغبة في المشاركة في هذا السباق الإنساني وتقديم الدعم للعمل الوقفي المستدام الذي يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المختلفة وتعزيز جودة حياة الأفراد.

يذكر أن علامة "دبي للوقف" تمنحها "أوقاف دبي"، متمثلة بإدارة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، للمؤسسات التي تقدم مبادرات وإسهامات مجتمعية مبنية على مفهوم "الوقف المبتكر".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز