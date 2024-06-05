محمد بن راشد: في اليوم العالمي للبيئة نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي بـ COP28

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن استدامة البيئة استدامة للتنمية وضمان للتقدم الحضاري للبشر.

وقال سموه: "في اليوم العالمي للبيئة .. نجدد التزامنا بتنفيذ السياسات والخطط لحمايتها .. ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير في COP28 .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في اليوم العالمي للبيئة .. نجدد التزامنا بتنفيذ السياسات والخطط لحمايتها .. ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير في COP28 .. ونجدد دعوتنا للأجيال الشابة لبذل كافة الجهود لضمان استدامتها .. لأن استدامة البيئة هو استدامة للتنمية وضمان للتقدم الحضاري للبشر ".

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