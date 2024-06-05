المستشفى الدولي الحديث في دبي يرحب بانضمام الدكتور وليد بخاري كاستشاري زائر

المصدر: البيان

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أعلن المستشفى الدولي الحديث في دبي عن انضمام الدكتور وليد بخاري، استشاري الجراحة العامة ذو الخبرة الواسعة في مجال جراحة السمنة، كاستشاري زائر. وقد تم عقد حفل خاص بهذه المناسبة بحضور السيد عيدروس حسن عمر العيسائي، رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى، والدكتور روهيت كومار، المدير الطبي، إلى جانب الطاقم الطبي وممثلي وسائل الإعلام.

أعرب السيد عيدروس حسن عمر العيسائي عن سعادته بانضمام الدكتور وليد بخاري إلى المستشفى قائلاً: "نرحب بالدكتور وليد بخاري في مستشفى دبي الدولي الحديث. إن خبرته الاستثنائية في جراحة السمنة والجراحة الأيضية ستعزز بشكل كبير من جودة الرعاية الصحية التي نقدمها لمرضانا. إن انضمامه يعكس التزامنا المستمر بالتميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية، ويساهم في تحقيق رؤيتنا في أن نكون رواداً في تقديم أفضل الخدمات الطبية في المنطقة."

كما عبّر الدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى، عن سعادته بانضمام الدكتور وليد بخاري قائلاً: "هذا الانضمام يعكس رؤيتنا في استقطاب أهم الكوادر الطبية على مستوى المنطقة، للإرتقاء بخدمات المستشفى إلى أعلى المستويات، وتماشياً مع الإقبال الكبير للمرضى الذي شهده المستشفى في الآونة الأخيرة. إنه التزام من إدارة المستشفى بتقديم الكفاءات المميزة والخدمات الطبية الرفيعة في منطقة الخليج بما يتلائم مع مكانة المستشفى الدولي الحديث. إنها بداية مرحلة جديدة وموفقة."

وعبر الدكتور وليد بخاري عن حماسه ليكون جزءًا من الفريق الطبي للمستشفى قائلاً: "يشرفني التواجد في مستشفى دبي الدولي الحديث، وهي مؤسسة تُعنى بتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى. أتطلع إلى التعاون مع الطاقم الطبي هنا ومواصلة دفع حدود جراحة السمنة والجراحة الأيضية لفائدة مرضانا."

الجدير بالذكر أن الدكتور وليد بخاري هو رائد في مجال جراحة السمنة والجراحة الأيضية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج. تم تكريمه بجائزة المساهمة العالمية من الاتحاد الدولي لجراحة السمنة (IFSO) لعام 2022 في المؤتمر العالمي الخامس والعشرين للاتحاد الذي عقد في ميامي. تقنياته المبتكرة وتفانيه الدائم قدما بشكل كبير إلى هذا المجال، مما يوفر للمرضى علاجات متقدمة ونتائج أفضل.

تضمن الحفل جلسة حوارية أتاحت للضيوف ووسائل الإعلام فرصة للتفاعل مع الدكتور وليد واكتساب رؤى حول أحدث التطورات في جراحة السمنة.

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