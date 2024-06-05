«الشؤون الإسلامية» تعرّف حجاج الإمارات بفقه «الفريضة»

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في عدد من المساجد على مستوى الدولة ورشات وجلسات تثقيفية لحجاج هذا العام، تناولت العديد من المحاور التي تستهدف تنمية الجانب الفقهي والعلمي والاجتماعي والتوعوي لديهم قبل مغادرتهم للأراضي المقدسة.

وأكدت الهيئة حرصها على تهيئة حجاج الدولة لهذه الرحلة المباركة وتثقيفهم بكل ما يمكنهم من أداء هذا الركن بطريقة صحيحة وسهلة تشعرهم بالسعادة والطمأنينة، مبينة أن هذه الورشات تندرج ضمن استراتيجيتها ومبادراتها في تقديم الخدمات للحجاج بأسس حضارية راقية تلبي طموحاتهم عبر جميع منصاتها التواصلية والتفاعلية التي تخدم الحجاج على مدار الساعة داخل الدولة وفي المملكة العربية السعودية.

تناولت الورشات، المفهوم العام للحج والعمرة والمقصد الديني منهما، والحكمة من فريضة الحج وفوائده للحجاج وللمسلمين عامة، وكذلك عرفت بأركان الحج وفضائله وآدابه، وأعمال ما قبل الحج وفي المشاعر المقدسة، ونوهت بما يجب أن يتحلى به الحاج من أخلاق وقيم أثناء أدائه لهذا الركن العظيم خصوصاً أنه سوف يواجه مشقة لأن الحج مؤتمر إسلامي جامع لكل المسلمين من أنحاء العالم مما يولد تحديات وصعوبات تحتم على الإنسان التعامل بإيجابية والتحلي بالصبر ومراعاة أحوال الحجاج وأن يكون مثالاً وقدوة في الأخلاق الحسنة وسفيراً لبلده ورمزية لشعبه ومجتمعه في أن يتمثل بقيمه ويظهر عاداته السمحة في الكرم والشهامة وتقديم العون للكبير والصغير.

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