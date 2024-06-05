«طرق دبي» تنفذ عمليات تفتيشية على نقل الركاب غير المرخص

المصدر: دبي- البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عدداً من العمليات التفتيشية على نشاط نقل الركاب غير المُرخّص والترويج له، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وأمن المطارات والإمارات للمواقف.

ونتج عن عمليات التفتيش، تحرير عدد من المخالفات وحجز مركبات عائدة لممارسي هذا النشاط غير المرخص في مناطق مختلفة. وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: «لقد عملنا بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، لتنفيذ هذه العمليات التفتيشية في مناطق عدة من الإمارة، وانقسمت المخالفات إلى نقل الركاب بمركبات غير مرخصة أو ما يعرف بـ (تهريب الركاب) ومخالفات ترويج لخدمة نقل الركاب حيث سُحِبَت 86 مركبة بالتنسيق مع شركة الإمارات للمواقف لقطر المركبات، وأودِعَت ساحة الحجز في منطقة لهباب، كما جرى التنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتنفيذ عملية تفتيش في حتا، حيث تم رصد مخالفات للنقل غير المرخص، ولم نرصد مخالفات الترويج لخدمة نقل الركاب، وقد تم حجز المركبات المخالفة في الموقع».

وأضاف: «أجرت الفرق التفتيشية الميدانية التابعة للهيئة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطارات، عمليات تفتيش حول مباني مطارات دبي (3،2،1) حيث تم رصد مخالفات بخصوص نقل الركاب بمركبات غير مرخصة والترويج لخدمة نقل الركاب ما نتج عنها حجز 90 مركبة في الموقع، بالتنسيق مع شركة الإمارات للمواقف لقطر المركبات إلى ساحة الحجز في لهباب، كما جرى تنفيذ عمليات تفتيش ضمن مركز شرطة جبل علي وتم رصد مخالفات ضد نقل الركاب غير المرخص وترويج لخدمة نقل الركاب وحُجِزَت 49 مركبة في الموقع، بالتنسيق مع شركة الإمارات للمواقف لقطر المركبات إلى ساحة الحجز في لهباب».

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