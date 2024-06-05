«حمدان التطوعي» يحصل على 3 جوائز

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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حصل فريق «عطاء حمدان التطوعي»، على 3 جوائز في جائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الحادية والعشرين التي نظمت مؤخراً، حيث نال جائزة أفضل فريق تطوعي (المركز الأول)، وجائزة أفضل مبادرة تطوعية «عونك يا حمدان»، (المركز الأول)، وجائزة أفضل قائد شاب للفرق التطوعية، ونال خلالها مؤسس وقائد الفريق أحمد بن عجلان، المركز الثالث، حيث توج الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة الفائزين بالجائزة.

وأكد أحمد بن عجلان، أن الفوز بالجوائز لم يأت من فراغ بل نتيجة لجهد الفريق الواحد والذي دائماً ما يلبي النداء من خلال المشاركة في كافة المبادرات التطوعية. وأوضح أن الفريق أنجز خلال العام 2023 أكثر من 20 ألفاً و307 ساعات تطوعية، شارك فيها ألف و269 متطوعاً ومتطوعة من 32 جنسية، وتم تنفيذ 10 برامج وورش تدريبية لأعضاء الفريق.

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