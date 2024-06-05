«الفجيرة للموارد الطبيعية» و«دوكاب» تبحثان التعاون

المصدر: الفجيرة- البيان

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بحثت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ووفد من شركة «دوكاب» سبل التعاون المشترك وفرص الشراكة الثنائية التي تدعم الخطط التنموية المستقبلية والتنويع الاقتصادي على مستوى الدولة. حضر اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة، المهندس علي قاسم المدير العام لموارد الفجيرة الطبيعية، ومحمد القرشي مدير عام الشؤون الحكومية في شركة دوكاب، وعدد من ممثلي الطرفين.

وسلّطت المؤسسة الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميّز بها الفجيرة، والموارد الطبيعية التي تمتلكها من النحاس والمغنيسيوم والمعادن المستدامة. وقال المهندس علي قاسم: «نفخر بمشاركة تجاربنا الناجحة مع مختلف الجهات في الدولة، ونسعى لتعزيز القيمة الوطنية المضافة، حيث نوفر حلولاً محلية المصدر صُنعت في الفجيرة». مشيراً إلى زخم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة.

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