الموارد البشرية لحكومة دبي «أفضل مكان للعمل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عن حصولها على شهادة «أفضل مكان للعمل» التي تمنحها الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل «Great Place to Work»، وهي منظمة عالمية تعنى بثقافة مكان العمل وتجربة الموظفين وسلوكيات القيادة، وذلك تقديراً لالتزام الدائرة بتعزيز بيئة العمل الإيجابية وتشجيع الابتكار والتميز بين موظفيها. وتعتبر هذه الشهادة تتويجاً لجهود الدائرة ورؤيتها التي تستند إلى نموذج فريد ورائد في إدارة وتطوير وحوكمة الموارد البشرية للقطاع الحكومي في إمارة دبي.

ونالت الدائرة هذه الشهادة بعد استطلاع عن بيئة العمل شمل العديد من المؤسسات ضمن مختلف القطاعات، وتخلله إجراء تقييم لتجارب الموظفين، مركزاً على 5 مجالات، وهي السعادة والثقة والانتماء والتناغم بين الموظفين والولاء الوظيفي. وأكد الاستطلاع، التزام الدائرة ودورها الرائد في توفير بيئة عمل محفزة ومثالية لموظفيها، ويبزر سعيها الدائم لدفع عجلة الابتكار وتعزيز الأداء الوظيفي.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «حصول الدائرة على شهادة «أفضل مكان للعمل» يجسد التزامنا الراسخ بنهج دولة الإمارات ورؤية قيادتنا الرشيدة الداعمة للسعادة وجودة الحياة والصحة والسلامة المهنية والبيئية في مكان العمل في مختلف المجالات، وتعكس النتيجة المتميزة التي حققتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في استطلاع رأي الموظفين كفاءة الدائرة في اعتماد أعلى معايير الجودة، وحرصها على توفير بيئة عمل تحفز التفوق والإبداع والابتكار، كما يسلط هذا الإنجاز الضوء على مساعينا الدائمة لريادة قطاع الموارد البشرية وتحقيق التميز».

ويعد الإنجاز ثمرة لجهود الدائرة ومساعيها ومبادراتها المستمرة للارتقاء بواقع الموارد البشرية في الإمارة، ومن ضمنها مجموعة من المشاريع التي أعلنت عنها الدائرة أخيراً، والرامية إلى تعزيز كفاءة وأداء القوى العاملة وتطبيق أفضل الممارسات في منظومة العمل الحكومي.

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