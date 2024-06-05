150 صنفاً في مهرجان خورفكان الثالث للمانجو

المصدر: خورفكان- عائشة الكعبي

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أعلن الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، عن انطلاق مهرجان خورفكان السنوي للمانجو في دورته الثالثة، برعاية ودعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ستنطلق فعاليات المهرجان في مركز إكسبو بمدينة خورفكان، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام من 28 حتى 30 يونيو 2024، حيث استقطب المهرجان حتى الآن 20 عارضاً من المزارعين والعدد قابل للزيادة، يقدمون أكثر من 150 صنفاً من أصناف المانجو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، أمس، في مجلس ضاحية الحوامي التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى، للكشف عن فعاليات وتفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان.

ويشهد المهرجان سنوياً توسعات على مستوى مشاركات المزارعين والشركات المختصة، ليكون وجهة جاذبة للجمهور والمهتمين بالزراعة، للاستمتاع بمشاهدة الكثير من أصناف المانجو التي تشتهر خورفكان بزراعتها، وعموم مدن الساحل الشرقي، والاطلاع على غيرها من الرطب والفواكه والحمضيات المعروضة على طاولات العرض.

وأشار راشد النقبي، إلى أن هذا المهرجان يحفل بالكثير من العروض والفعاليات المصاحبة له في نسخته الثالثة، حيث بات يستقطب عدداً كبيراً من المزارعين للمشاركة فيه، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات المتخصصة في الزراعة والتسميد.

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