فتح الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها السابعة عشرة 2025 اعتباراً من 4 يونيو حتى 15 ديسمبر 2024، وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة للجائزة، أمس، في قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد، إلى أن الجائزة ساهمت وبشكل كبير في ارتفاع عدد المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف فئات الجائزة على مدى سبعة عشر عاماً، بالتالي وجدنا نمواً طردياً في عدد الفائزين من دولة الإمارات بالقياس مع عدد الفائزين من بقية دول العالم، ما يدل على الأثر الذي تركته الجائزة بين كافة جهات الاختصاص بالدولة والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور، أو في مجال البحوث والدراسات والشخصيات المؤثرة في هذا القطاع، بما ساهم في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية، بل وباتت الجائزة محطة هامة في مسيرة تطوير هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأعلن الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، عن إحصائيات وتفاصيل المرشحين لفئات الجائزة خلال 17 عاماً، حيث بلغ عدد المرشحين لمختلف فئات الجائزة 2012 مشاركاً يمثلون 59 دولة حول العالم فاز منهم 102، وبلغ عدد المشاركين العرب بالجائزة 1586، فاز منهم 54 مرشحاً، ومن دولة الإمارات 161 مرشحاً، فاز منهم 30 مواطناً إماراتياً، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 265، فاز منهم 18، كما جرى تكريم 73 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 34 شخصية أو جهة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعلنت الأمانة العامة للجائزة، استعدادها لاستقبال طلبات الترشيح إلكترونياً اعتباراً من اليوم وحتى 15 ديسمبر المقبل. وستعلن أسماء الفائزين خلال يناير 2025، فيما يقام حفل التكريم خلال فبراير.

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