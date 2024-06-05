نهيان بن مبارك يفتتح الدورة الثانية من منتدى «حوار النخبة»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الدور المحوري والمهم للتسامح الطبي ودوره في تعزيز الكفاءة والفعالية في نظم الرعاية الصحية، مشدداً معاليه على تطلعهم الدائم إلى أن يكون سلوك الأطباء وكافة العاملين في قطاع الرعاية الطبية والصحية، وعلاقتهم بمرضاهم، تجسيداً حياً لكافة مبادئ التسامح والمعاملة الطيبة، والانفتاح بإيجابية على احتياجات كل مريض، باعتباره إنساناً جديراً بالاحترام.

وقال معاليه خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية من منتدى «حوار النخبة»، الذي نظمته مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بعنوان «ثقافة التسامح الطبي»، إن المنتدى يسعى إلى تعميق مبادئ الحوار والمناقشة والاستفادة من خبرات النخبة المرموقة في كافة المجالات، بما يسهم في التوعية الجادة الرشيدة بآمالنا في الحاضر وطموحاتنا في المستقبل.

شهد المنتدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، ومعالي أحمد حميد الطاير، والمهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وضيف شرف المنتدى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة للقلب والأمراض والباطنة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة.

وناقش المنتدى 3 محاور رئيسة هي «التسامح قيمة إنسانية لمختصي الرعاية الصحية»، و«تضمين التسامح في برامجنا التعليمية»، و«التسامح في المهن الطبية»، تحدث فيها البروفيسور يوسف الطيب، والبروفيسور شريف خليفة، والبروفيسور باسل العمارنة.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، أن دولة الإمارات تعد نموذجاً متفرداً في التعايش والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة على كافة المستويات، وأن ثقافة التسامح التي تشتهر بها الدولة ليست وليدة اليوم، بل امتداد لثقافة سائدة في المجتمع الإماراتي الأصيل منذ القدم.

بدوره، قال المهندس يحيى بن سعيد آل لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء، إن إطلاق المؤسسة لهذه المبادرات على صعيد نشر وتعزيز ثقافة التسامح بين الجمهور بشكل عام، وفي القطاع الطبي على وجه الخصوص، إنما هو رسالة إلى الطلاب والأساتذة وكافة المنتسبين إلى قطاع الرعاية الصحية لتحفيزهم على تحمل مسؤولياتهم في تنمية قيم الخير.

بدوره، عبر ضيف شرف المنتدى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة للقلب والأمراض الباطنة بجامعة القاهرة، عن سعادته بوجوده على أرض دولة الإمارات التي جعلت من قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر أسلوب حياة، وهذا نهج أصيل في الدين الإسلامي الذي أقر بأن الاختلاف سنة من سنن الله في كونه.

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