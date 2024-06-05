«بحوث علوم الاستمطار» ينظم ورشة عمل

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار خلال الأسبوع الجاري، ورشة عمل لتحديث وثيقة مجالات البحث المستهدفة في دورته السادسة، وذلك استعداداً لفتح باب التقديم أمام الباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم مطلع العام المقبل.

وستشهد ورشة العمل، مشاركة نخبة من العلماء والخبراء وأصحاب المصلحة من منظمات ومراكز أبحاث دولية من بينها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي، وكلية إمبريال كوليدج لندن، وجامعة ميونخ، ومعهد الابتكار التكنولوجي، بهدف مناقشة مجالات البحث الرئيسية المستهدفة خلال الدورة السادسة.

وقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن عقد هذه الورشة يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال بحوث علوم الاستمطار، حيث نوحد الجهود مع نخبة من العلماء والخبراء البارزين لتحديد الأولويات ورسم مسارات البحث التي تلبي تحدياتنا العالمية المشتركة.

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