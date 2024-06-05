«الإمارات للخدمات الصحية» تبحث تطوير القطاع ورفع تنافسيته

المصدر: دبي- البيان

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عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعه الثالث لعام 2024، برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس الإدارة، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة وأعضاء المجلس لمناقشة عدد من البنود بهدف الارتقاء بالقطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات في مجال الرعاية الصحية.

وسلط الاجتماع الضوء على عدة محاور رئيسية ذات أهمية، شملت إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، ومراجعة تقرير أداء سعادة المتعاملين، بالإضافة إلى مناقشة التقرير المالي، وتأتي هذه المناقشات في إطار التزام المؤسسة الدائم بتعزيز الأداء المؤسسي والخدمات الصحية، بما يسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة ورفع مستوى تنافسيته على المستويات المحلية والعالمية.

وثمّن الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة من قبل جميع أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن البنود الخمسة التي تمت مناقشتها تعكس التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات الصحية، وأكد أن هذه النقاشات تأتي ضمن مساعي المؤسسة للاستمرار في تطوير بيئة العمل داخل المؤسسة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

اجتماعات

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس تأتي في إطار حرص المؤسسة على تعزيز جاهزيتها واستباقيتها من خلال وضع خطط عمل متكاملة لصياغة سياسات رائدة لتطوير بيئة العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية التي تتسق مع استراتيجياتها وتنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتواكب التطورات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الصحي على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعزز مكانتها الريادية ويضمن تحقيق أفضل مستويات الجودة في تقديم الرعاية الصحية.

تقارير

وتناول الاجتماع أحدث تقارير الأداء المرتبطة بسعادة المتعاملين والتي أظهرت تحقيق المؤسسة تحسناً نوعياً في نتائج سعادة المتعاملين نتيجة للعديد من المبادرات التي أطلقتها كمبادرة ريادة، والمبادرات المرتبطة ببرنامج خدمات 2.0، وكان أبرزها تحقيق مركز سعادة المتعاملين بمستشفى كلباء لنتيجة بلغت 5 نجوم محققاً قفزة كبيرة في مختلف النتائج ذات الصلة، بما يعكس التزام المؤسسة وقيادتها بأن يكون المتعاملون وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم على سلم أولوياتها.

كما تضمن الاجتماع مناقشة جهود المؤسسة وتحضيراتها للمشاركة في الدورة السابعة من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، حيث تم استعراض جهود التوعية وبناء القدرات والتغييرات الحاصلة على محاور ومجالات تركيز المنظومة ومستويات الجهوزية المرتبطة بها، كما تم مناقشة إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة من خلال التطرق إلى مهام ومسؤوليات هذه اللجان ودورها في تطوير بيئة العمل.

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