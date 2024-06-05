جلسة حوارية تناقش حماية كبار المواطنين من العزلة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة، أمس، جلسة حوارية بعنوان «كبار المواطنين: كيف نحميهم من العزلة الاجتماعية»، واستهدفت الجلسة تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمجتمع تجاه كبار المواطنين وإكساب أسرهم مهارات وأسس التعامل معهم والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم النفسية والصحية والاجتماعية.

واستضافت الجلسة عفراء سالم مبارك، أخصائي نفسي وممارس علم نفسي علاجي ومدير مستشفى الكويت الشارقة، وأدار الجلسة الإعلامي سامي الرباح، بحضور مجموعة متنوعة من مختلف القطاعات المجتمعية التي شملت أفراد المجتمع والمختصين في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وقدم الحضور مداخلات قيمة وتجارب عملية في تعزيز دور كبار المواطنين في المجتمع والتغلب على التحديات التي تواجههم، مما أثرى النقاش وزاد من فعالية الجلسة.

وتناولت الجلسة محاور عدة تتعلق بالصحة النفسية والاجتماعية لكبار المواطنين، وآثار العزلة الاجتماعية عليهم، وكيفية تجنبها، وسبل تحقيق شيخوخة صحية إيجابية.

وأوضحت عفراء سالم مبارك، أهمية الصحة النفسية والاجتماعية لكبار المواطنين وطرق تعزيزها، مؤكدة أن الصحة النفسية والاجتماعية لكبار المواطنين ضرورية للحفاظ على استقلاليتهم ونوعية حياتهم، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لكبار المواطنين، منها: الحفاظ على التفاعل الاجتماعي، من خلال توفير فرص مشاركة كبار المواطنين في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وتشجيعهم على التواصل مع العائلة والأصدقاء بالإضافة إلى ممارسة أنشطة رياضية بانتظام لتساعد على تحسين الصحة البدنية والنفسية لديهم بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي مما يساعد على الحفاظ على صحة الجسم وتعزيز الصحة النفسية وتعزيز الرعاية الصحية بالحرص على زيارة الطبيب بشكل دوري ومنتظم.

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