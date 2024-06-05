مسيرة «العز والفخر» تحتفي بتأسيس شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة نايف ومجلس «الروح الإيجابية»، مسيرة «العز والفخر»، احتفاءً بتأسيس شرطة دبي، والتي بدأت مسيرتها التاريخية من قلعة نايف وامتدت لـ 68 عاماً في خدمة الوطن وإسعاد المجتمع.

وشهدت المسيرة تفاعلاً جماهيرياً من سكان منطقة نايف، بحضور العقيد عمر عاشور، نائب مركز شرطة نايف، وفاطمة أحمد يوسف بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط والمتطوعين.

وحول فعالية المسيرة، قال العقيد عمر عاشور، إن المسيرة يأتي تنظيمها احتفاءً بمرور 68 عاماً على تأسيس شرطة دبي، تخليداً لتاريخ شرطة دبي الحافل بالإنجازات، حتى أصبحت واحدة من أكثر الأجهزة الشرطية تطوراً وتميزاً في المنطقة، وصرحاً شامخاً شاهداً على قوة شرطية حققت إنجازات أمنية ومجتمعية عظيمة، ووصلت سمعتها إلى أقصى بقاع العالم.

وأثنى على جميع المشاركين في فعاليات المسيرة، وحرصهم على التعبير عن ولائهم وانتمائهم لشرطة دبي.

بدورها، أكدت فاطمة بوحجير، أن المسيرة تأتي في إطار تسليط الضوء على أبرز إنجازات شرطة دبي، وتاريخها الشرطي والأمني والمجتمعي منذ تأسيسها، وإلقاء الضوء على هذا الصرح الأمني الكبير الذي واكب التطور الحضاري والتكنولوجي في مراحله كافة.

واشتملت الاحتفالية على محاضرات توعوية مقدمة من الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، ومبادرة «الشرطي جارك»، إلى جانب مسيرة للدوريات الفارهة والخيالة والدراجات الهوائية والنارية والفرقة الموسيقية والعسس، ودورية «غياث»، ودورية «سوات»، ودورية نقطة شرطة الضواحي والدوريات المرورية، ومشاركة مركز الجناح الجوي.

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