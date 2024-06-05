الإمارات وكوريا تتعاونان في مجالات الأمان النووي

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برئاسة المدير العام كريستر فيكتورسون، جمهورية كوريا الجنوبية، حيث التقوا بشركاء الهيئة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرقابة النووية، والأمان النووي والإشعاعي، والأبحاث والتطوير.

واجتمعت الهيئة مع شركائها من مفوضية الأمان والأمن النووي لجمهورية كوريا الجنوبية، حيث ناقشوا آخر المستجدات حول الأنشطة والمبادرات الرقابية، بما في ذلك مستجدات في مجالات الأمان النووي، والرقابة على محطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى التعاون في الأمان الإشعاعي في المجال الطبي، وغيرها من الأمور الفنية.

والتقت الهيئة أيضاً بالمعهد الكوري للأمان النووي، حيث ناقشوا الأعمال المتعلقة بالرقابة النووية، وبرامج الطاقة النووية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات التشغيلية، من بين جوانب فنية أخرى.

ووقعت الهيئة على اتفاقية مع المعهد الكوري للأمان النووي والتي تغطي جوانب التعاون في الرقابة على المنشآت النووية، والأطر الرقابية للأمان النووي الخاصة بالتقنيات النووية المبتكرة، والأبحاث والتطوير، وإدارة النفايات المشعة، وغيرها من الجوانب التقنية.

كما اجتمعت الهيئة بالمؤسسة الكورية لأبحاث الطاقة الذرية، حيث تم تناول النقاشات حول التعاون بين الطرفين في مجال الأبحاث والتطوير، إضافة إلى الأنشطة البحثية في مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية.

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