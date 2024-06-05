شرطة رأس الخيمة تطلق مشروع تتبع المركبات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أطلق اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد جمال أحمد الطير، نائب قائد عام الشرطة، مشروع تتبع بعض المركبات بالتعاون مع هيئة الموارد العامة وبإشراف إدارة ترخيص الآليات والسائقين.

وأكد اللواء النعيمي على أهمية هذا المشروع الذي يندرج ضمن المشاريع التطويرية الأمنية التي تنتهجها شرطة رأس الخيمة لتعزيز حالة الأمن في الطرقات والمساهمة في مكافحة الجريمة، فضلاً عن تقديم الحماية الأمنية لتحركات بعض المركبات إلكترونياً، وبما يخدم الاقتصاد والمال في الإمارة.

وأشار إلى أن إطلاق مشروع تتبع بعض المركبات التي تتطلب الحماية الأمنية يأتي في إطار التعاون القائم مع هيئة الموارد العامة في الإمارة وبإشراف كامل من إدارة ترخيص الآليات والسائقين سعياً وراء النهوض بمستويات الخدمات المقدمة وتعزيز الأمن والأمان على مستوى الإمارة، فضلاً عن تعزيز جودة الحياة وتعزيز التنافسية.

من جانبه لفت العميد الدكتور محمد عبد الرحمن الأحمد، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات في شرطة رأس الخيمة، إلى أن هذا المشروع الذي يعتمد على أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة سيشكل إضافة مميزة للمشاريع النوعية التي تطلقها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

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