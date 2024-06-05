«صحة أبوظبي» تعقد شراكة لتعزيز أبحاث الأمراض النادرة وعلم الأورام

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع شركة الصناعات الدوائية اليابانية الرائدة «تاكيدا»، وذلك خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى إنشاء إطار عمل للتعاون بهدف تعزيز الأبحاث في الأمراض النادرة وعلم الأورام.

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتور أحمد فايد، المدير العام لمنطقة شرق الخليج والمشرق العربي في «تاكيدا».

وستعمل الشراكة على تعزيز البحث السريري والابتكار وإنشاء مجالس استشارية إقليمية بمشاركة خبراء في المجال لتعزيز تبادل المعرفة واستعراض التحديات وتطوير الحلول لسد الفجوات في الرعاية الصحية على نحو فعال، ما يسهم في رفد جهود أبوظبي الرامية لتقديم علاجات وحلول مبتكرة للمرضى في الإمارة والمنطقة.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي: «تؤثر الأمراض النادرة على أكثر من 300 مليون شخص عالمياً، فيما لا يزال السرطان مسبباً رئيسياً للوفاة على مستوى العالم، حيث نتج عنه ما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة في 2020.

وكجزء من التزامنا في مواجهة التحديات الصحية العالمية، نعتز بالتعاون مع «تاكيدا» لتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والموارد المتنوعة للعمل يداً بيد لتطوير اكتشافات رائدة وتحسين الخيارات العلاجية للمرضى. وسنعمل على الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية في أبوظبي وخبرات «تاكيدا» الواسعة في تطوير علاجات متطورة».

وسيعمل الطرفان على تطوير أطر إرشادية إقليمية للعلاج وبيانات توافقية تعزز الممارسات القائمة على الأدلة لتحسين نتائج المرضى، وكذلك إنشاء أدلة شاملة حول علم الأوبئة، ومعالجة الاحتياجات الطبية غير المتوفرة المتعلقة بالأمراض النادرة والأورام، والتدخلات الاستباقية المستهدفة، وتعزيز نتائج الرعاية الصحية في المنطقة.

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