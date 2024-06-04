«دبي الخيرية» تشارك شرطة دبي احتفالها بذكرى الـتأسيس

المصدر: البيان

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شاركت جمعية دبي الخيرية القيادة العامة لشرطة دبي في احتفالها بالذكرى الـ 68 لتأسيسها، والذي كرمت فيه عدداً من الرعيل الأول من القادة المتقاعدين الذين كانت لهم بصمة تاريخية مهمة في مسيرة القيادة العامة، وأسهموا في وصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم وتطور في مختلف المجالات من خلال عملهم الدؤوب في كافة القطاعات الشرطية.

وقد شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فعاليات الاحتفاء في نادي الضباط الذي جاء بعنوان «لمسة وفاء.. لأهل العطاء». حضر الاحتفال عدد من القادة المؤسسين والمُنجزين في مسيرة البناء والتطور، ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط وموظفي شرطة دبي.

وبهذه المناسبة أثنى أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، على مسيرة شرطة دبي ونجاحها مُنذ التأسيس وعبر العقود السبعة الماضية، في بناء وترسيخ مكانة الإمارات وإمارة دبي في مجال الأمن والأمان، مؤكداً أنها أصبحت واحدة من أكثر الأجهزة الشرطية تطوراً وتميزاً في المنطقة، وصرحاً وطنياً شامخاً شاهداً على قوة شرطية حققت إنجازات أمنية ومجتمعية عظيمة، ووصلت سمعتها إلى أقصى بقاع العالم.

وأشاد أحمد السويدي بالدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة دبي في خدمة المجتمع، وتعزيز العمل الخيري والإنساني، انطلاقاً من رؤيتها بأنها ليست جهة أمنية فقط، بل اجتماعية تسهم في توفير المقومات الأساسية للعيش الكريم، والاستقرار ومواصلة الحياة بكل أمان وتكافل اجتماعي، مشيراً إلى أن شرطة دبي شريك استراتيجي لجمعية دبي الخيرية في العديد من المبادرات المجتمعية، وآخرها مبادرة «تمكين» الداعمة للأسر الإماراتية المنتجة، والتي تم إطلاقها في رمضان الماضي.

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