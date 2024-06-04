"أراضي دبي" تخرّج 166 مواطناً في برنامج "دبي للوسيط العقاري"

المصدر: البيان

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خرّجت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 166 من الشباب المواطنين في القطاع العقاري المنتسبين إلى برنامج "دبي للوسيط العقاري"، الذي أطلقته في وقت سابق من هذا العام، ويعتبر أحد أهم برامج أجندة دبي الاجتماعيّة 33.

وجاء التخريج خلال حفل نظمته "أراضي دبي" بالتعاون مع أكاديميّة الاقتصاد الجديد في بوليفارد أبراج الإمارات، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وسعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من مسؤولي وممثلي حكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك، والشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للوسيط العقاري.

أحدث الممارسات

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي إن برنامج دبي للوسيط العقاري ينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسخير كافة الإمكانات للاستثمار في تمكين الكفاءات الوطنية لتعزيز مساهمتها في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي وبناء اقتصاد تنافسي يتماشى مع تطلعات الإمارة ورؤيتها للمستقبل.

وأكد معاليه أن البرنامج يسهم في تمكين المواطنين للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها القطاع العقاري والالتحاق بسوق الوساطة العقارية، ما يعزز دورهم في نمو وريادة القطاع الذي يمثّل داعماً رئيسيّاً لتوجّهات الإمارة المستقبليّة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم المدن الاقتصادية حول العالم.

التنمية المستدامة

بدوره ثمن معالي مطر الطاير جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ إطلاق برنامج "دبي للوسيط العقاري"، وحرصها على توفير بيئة تدريب وتمكين عالية المستوى للوسطاء المواطنين المنتسبين للبرنامج، بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص الذين أبدوا التزاماً راسخاً ودعماً كبيراً ينسجم مع الأهداف الاستراتيجيّة للحكومة التي لطالما سعت إلـى توفير الحاضنة المواتية للاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الأساسيّة لمجتمع الإمارات، بما يعزز من جودة الحياة ويتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية جودة الحياة فـي دبي، من خلال تعزيز محاور التوظيف وظروف العمل والتعليم والبيئة الاقتصادية، وبما يستهدف تعزيز التدريب لفئة المواطنين ضمن الفئات المحددة بالاستراتيجية، كما يدعم تحقيق مستهدفات"أجندة دبـي الاقتصادية D33" ورؤية "نحن الإمارات 2031".

وقال معاليه: يساهم البرنامج في تمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم للاضطلاع بأدوار حيوية في دفع عجلة التحول نحو منظومة اقتصادية تنافسية ومستدامة.

تمكين الكفاءات الوطنيّة أولوية رئيسة

وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة في كلمته خلال الحفل: "يُسعدنا ويُشرّفنا في هذا اليوم أن نحتفي بنُخبة من أبناء الإمارات وكوادرها الطموحة الذين أظهروا تفانياً في صقل مهاراتهم وخبراتهم في القطاع العقاري وتحديداً مجال الوساطة. إنّ تمكين الكفاءات الوطنيّة ومدّهم بالأدوات اللازمة لاستشراف المستقبل والمساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية والبناء يبقى أولوية رئيسة من أولوياتنا التي نستلهم ركائزها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لطالما قدّم لنا نموذجاً استثنائياً ومتفرّداً في بناء الإنسان وصناعة قادة الغد. سنواصل جهودنا بالتعاون مع كافة الشركاء للاستثمار الأمثل في كوادرنا الوطنيّة القادرة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".

واجتاز المنتسبون بنجاح 3 دورات تدريبيّة ضمن برنامج دبي للوسيط العقاري، والتي قدّمتها أكاديميّة الاقتصاد الجديد، ليكونوا بذلك باكورة خريجي هذا البرنامج الذي يهدف إلى رفع نسبة الوسطاء المواطنين إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتعزيز دورهم في نمو هذا القطاع الذي يعد واحداً من أهم الروافد الاقتصادية للإمارة.

تكريم الشركاء

كما شهد الحفل تكريم شركاء التحالف الاستراتيجي لبرنامج دبي للوسيط العقاري، والذين وصل عددهم حتى الآن إلى 28 مطوّراً ووسيطاً عقارياً والشركاء التقنيين للدعم التسويقي، حيث شملت شركات التطوير العقاري المكرّمة كلّاً من: إعمار العقارية، وماج للتطوير العقاري، وديار للتطوير، وبن غاطي للتطوير العقاري، ومجموعة شوبا، وعزيزي للتطوير العقاري، والبيت الدولي للتطوير العقاري، وإلينغتون للتطوير العقاري، وإكسبو دبي، وداماك العقاريّة، ودانوب للتطوير العقاري، و"أتش آر إي" للتطوير العقاري، وكونتيننتال للاستثمار، وبريسكوت للتطوير العقاري، وامتياز للاستثمار والتطوير العقاري، تي اف جي إنترناشيونال للتطوير العقاري، وشركة الدار العقارية.

فيما تمّ تكريم كلّ من شركات الوساطة: ديجا فو للوساطة العقارية، وهاربور للوساطة العقارية، وإي إكس بي للعقارات، وفام للوساطة العقارية، وبرودينت للوساطة العقارية، و"دي إيه إن دي بي" للعقارات، وبيتر هومز للوساطة العقارية، ودرهم للوساطة العقارية واون بلان للوساطة العقارية، إضافة لتكريم الشركاء التقنيين للدعم التسويقي لمنتسبي البرنامج شركة بروبرتي فايندر، بيوت دوبيزل.



دورات تدريبيّة وشراكات مستمرّة

ويُواصل برنامج دبي للوسيط العقاري سلسلة دوراته التدريبيّة، بالتعاون مع كافة الشركاء، عبر توفير فرص تدريبيّة متخصّصة، وبيئة محفّزة لتنمية مهارات المواطنين وتعزيز مشاركتهم في القطاع العقاري. فيما يبقى الباب مفتوحاً لانضمام المزيد من الشركات العقاريّة للتحالف الاستراتيجي للبرنامج، تأكيداً على أهميّة الدور الذي تُسهم فيها هذه الشركات في دعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعيّة 33، الساعية إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية.

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