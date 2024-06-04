مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعلن عن التقويم الأكاديمي للمدارس الحكومية 2024 - 2025

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي عن التقويم الأكاديمي للمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، متضمنا البرنامج الزمني للفصول الدراسية الثلاثة ومواعيد الاختبارات والعطل والإجازات الرسمية للطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية، محددة بدء دوام الكادر التعليمي والإداري لجميع المراحل الدراسية 19 أغسطس 2024 وذلك للفصل الدراسي الأول، فيما يبدأ دوام الطلبة في جميع المراحل الدراسية 26 من الشهر ذاته، وحدد التقويم ان عدد أيام تمدرس العام الدراسي القادم تبلغ 185 يوماً.

ويستهل الكادر التعليمي والإداري لجميع المراحل الدراسية دوامهم بأسبوع التطوير المهني الذي يستهدف تطوير مهارات وكفاءات كوادر الميدان التربوي فيما سيتم تنظيم أسبوع التطوير المهني مع بداية كل فصل دراسي جديد.

أما الطلبة في جميع المراحل الدراسية سيبدأ دوامهم يوم الإثنين 26 أغسطس 2024، ووفق التقويم الأكاديمي، ستكون فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2024، وسيتم تحليل النتائج وإصدارها في الفترة من 13 إلى 17 يناير 2025.

أما فترة الاختبارات النهائية للفصل الثاني فستكون من 10 إلى 19 مارس2025، وستعلن نتائجها في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025. فيما حدد الدليل فترة الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثالث في الفترة من 10 إلى 19 يونيو2025، وسيتم تحليل نتائج نهاية العام وإصدارها في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2025،

وإضافةً إلى العطل والإجازات الرسمية لدولة الإمارات، ستكون فترة إجازة الشتاء للطلبة في الفترة من 16 ديسمبر 2024 إلى 5 يناير 2025، وإجازة الربيع من 24 مارس إلى 13 أبريل 2025، على أن تبدأ إجازة الصيف للطلبة في 30 يونيو.

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