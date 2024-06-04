"طرق دبي": تعديل أوقات حركة الشاحنات على شارع "محمد بن زايد"
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعديل أوقات حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" : "حظر حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة بالاتجاهين، خلال الأوقات التالية:
من 6:30 إلى 8:30 صباحاً
من 1:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً
من 5:30 إلى 8:00 مساءً
وتابعت: "يمكن لسائقي الشاحنات استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات أو الانتظار في استراحات الشاحنات خلال أوقات الحظر".
أعلنت #هيئة_الطرق_و_المواصلات حظر حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة بالاتجاهين، خلال الأوقات التالية:— RTA (@rta_dubai) June 4, 2024
🕐من 6:30 إلى 8:30 صباحاً
🕐من 1:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً
🕐من 5:30 إلى 8:00 مساءً
يمكن لسائقي الشاحنات استخدام الطرق… pic.twitter.com/iUReYnF0Xc