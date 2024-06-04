"طرق دبي": تعديل أوقات حركة الشاحنات على شارع "محمد بن زايد"

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعديل أوقات حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على  منصة "إكس" : "حظر حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة بالاتجاهين، خلال الأوقات التالية:

من 6:30 إلى 8:30 صباحاً

من 1:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً

من 5:30 إلى 8:00 مساءً

وتابعت: "يمكن لسائقي الشاحنات استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات أو الانتظار في استراحات الشاحنات خلال أوقات الحظر". 

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