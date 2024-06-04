"طرق دبي": تعديل أوقات حركة الشاحنات على شارع "محمد بن زايد"

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعديل أوقات حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" : "حظر حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة بالاتجاهين، خلال الأوقات التالية:

من 6:30 إلى 8:30 صباحاً

من 1:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً

من 5:30 إلى 8:00 مساءً

وتابعت: "يمكن لسائقي الشاحنات استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات أو الانتظار في استراحات الشاحنات خلال أوقات الحظر".

أعلنت #هيئة_الطرق_و_المواصلات حظر حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة بالاتجاهين، خلال الأوقات التالية:

🕐من 6:30 إلى 8:30 صباحاً

🕐من 1:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً

🕐من 5:30 إلى 8:00 مساءً

يمكن لسائقي الشاحنات استخدام الطرق… pic.twitter.com/iUReYnF0Xc — RTA (@rta_dubai) June 4, 2024

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