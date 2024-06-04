حمدان بن زايد: «زايد المجتمعي» يدعم رؤية القيادة لسعادة المواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

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دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مركز مدينة زايد المجتمعي، الذي يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وإضافة مهمة لسلسلة الإنجازات المتتالية لمؤسسة التنمية الأسرية في تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية لمؤسسة التنمية الأسرية، والخدمات التي يقدمها مركز مدينة زايد المجتمعي، الذي يأتي تدشينه تزامناً مع احتفال مؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة مرور 18 عاماً من العطاء والبناء والتفرد على تأسيسها، حيث استمع سموه إلى أهداف المركز ومبادراته وما يقدمه من تأهيلٍ ودمجٍ لكافة الفئات المستفيدة من الخدمات، وتعزيز الوعي حول أهميته بما يدعم خطط المؤسسة في الاستقرار الأسري والمحافظة على النسيج الاجتماعي.

وقال سموه: «إن مركز مدينة زايد المجتمعي يدعم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي يضع فيها شؤون المواطنين وسعادتهم في مقدمة أولوياته، من خلال توفير الحياة الكريمة لهم، والعمل على توفير البيئة الداعمة لتعزيز الاستقرار الأسري وتماسك النسيج الاجتماعي ضمن بيئة مستقرة ومستدامة تدعم تماسك المجتمع وبناء الوطن».

وأشاد سموه بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وتوجيهات سموها السامية والرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، والاستثمار الأمثل في الخبرات والطاقات البشرية والكوادر المتميزة لمواصلة مسيرة التنمية في الدولة، إيماناً من سموها بأهمية ومكانة الأسرة في التنشئة الاجتماعية، وقناعاتها الراسخة بأنها تمثل النواة الأولى لوطن متماسكٍ ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار والتسامح والإيجابية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن مركز مدينة زايد المجتمعي يعبر عن مدى حرص واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ويمثل ترجمة حقيقية لقرارات سموها السامية في تقديم كافة أوجه الدعم التي تُساهم في توفير الاستقرار الاجتماعي ورفاه المواطن، وبما يعزّز جهود سموها الساعية إلى توفير كل ما من شأنه دعم كافة التوجهات التي تصب في خدمة المجتمع والوطن.

وثمن سموه الدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسة التنمية الأسرية، والمتمثل في تبني المشروعات الطموحة والمتميزة وتصميم الخدمات المبتكرة، وتدشين العديد من الفروع المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة لضمان جودة حياة الأسرة وتماسكها، وتقديم البرامج المجتمعية الشاملة بما يتيح بيئة آمنة للتواصل الأسري والمجتمعي وتبادل الخبرات والمعارف بين الأجيال، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، سيراً على الدرب المتميز طوال مسيرتها، لتحقيق رؤية «أم الإمارات» في اتخاذ الخطوات الاستباقية التي من شأنها الوصول بالمجتمع إلى أعلى درجات الاستقرار والحماية والأمان.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «دشنا مركز مدينة زايد المجتمعي، التابع لمؤسسة التنمية الأسرية والذي يعكس حرص واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ويمثل ترجمة حقيقية لقرارات سموها السامية في تقديم كافة أوجه الدعم التي تُساهم في توفير الاستقرار الاجتماعي ورفاه المواطن، وبما يعزّز جهود سموها الساعية إلى توفير كل ما من شأنه دعم كافة التوجهات التي تصب في خدمة المجتمع والوطن».

حضر الافتتاح علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، ومحمد خلفان الرميثي، عضو مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، ومريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وسعيد الغفلي، مدير دائرة الخدمات المساندة في مؤسسة التنمية الأسرية، ومريم مسلم المزروعي، مديرة دائرة خدمة المجتمع في مؤسسة التنمية الأسرية، ووفاء محمد آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة بالوكالة في مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من الخبراء والمستشارين وموظفي المؤسسة.

إضافة مهمة

وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية في كلمة لها بهذه المناسبة: إن مركز مدينة زايد المجتمعي، يُعد إضافة مهمة لسلسلة الإنجازات المتتالية لمؤسسة التنمية الأسرية خلال 18 عاماً، والتي تعزز من قدراتها في التواصل مع الأسر، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهدافها الرامية لضمان استقرارهم من خلال توفير متطلباتهم من البرامج والخدمات، وفق استراتيجية واضحة تُراعي في المقام الأول كافة الفئات المجتمعية لتعزيز جودة حياتهم.. وهي استراتيجية القطاع الاجتماعي التي تشرف عليها دائرة تنمية المجتمع، والرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات.

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