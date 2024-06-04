تبادل الخبرات بين المجلس الوطني و«دبي القضائي»

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وفداً من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، يضم كلاً من الدكتور عبدالسلام محمد الحمادي، مدير مكتب الثقافة البرلمانية، وعلياء محمد آل علي، أخصائي ثقافة برلمانية، وذلك في إطار توثيق الصلة وبحث سبل التعاون في المجالات المشتركة.

ورحبت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، بالوفد الزائر، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والذي يسهم في دعم أداء المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وأكدت حرص المعهد على بناء علاقات وشراكات استراتيجية مستدامة، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات في التدريب والتطوير القضائي، والتي تتجسد في مكانة المعهد محلياً وإقليمياً، إلى جانب تمكين المعرفة القانونية، وتطوير منظومة التأهيل والتدريب القضائي التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الابتكار.

واطلع وفد الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، على الدور المهم والحيوي الذي يلعبه معهد دبي القضائي، بالإضافة إلى التعرف على اختصاصات المعهد، كما تباحث الطرفان سبل تعزيز العمل والتعاون المشترك بين الجانبين لتبادل النشاط القانوني والتدريبي والمعلوماتي وتبادل الخبرات والبرامج، والتعرف على إمكانيات التدريب المشترك والاستفادة من الورش والبرامج المقدمة من قبل المعهد، والاطلاع على الدورات والورش التدريبية والدبلومات المهنية التي ينظمها معهد دبي القضائي.

ويسهم معهد دبي القضائي، في تقديم تجربة فريدة في التدريب والتطوير القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونية للمجتمع، انطلاقاً من كونه معهداً رائداً يدعم التميز العدلي والتنافسية العالمية، ويتبنى أنظمة تدريب متطورة وفقاً لأحدث التقنيات الذكية سعياً لتطوير وتنمية المجتمع، من خلال الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أعضاء السلطة القضائية.

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