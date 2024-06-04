مذكرة تفاهم لتطوير منظومة الطوارئ وإدارة الأزمات في دبي

المصدر: دبي- البيان

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وقعت هيئة الصحة بدبي، مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للتدريب، والتي ستتولى إعداد وتأهيل الكوادر الطبية والمتخصصة، ورفع مستوى قدراتها وكفاءتها للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية، وفق أعلى المعايير والبروتوكولات الدولية.

وقع المذكرة عن الهيئة الدكتور خالد عبد الله لوتاه، استشاري الصحة العامة ومدير مكتب إدارة الكوارث والأزمات في الهيئة، وعن الشركة الوطنية الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، رئيس المركز الوطني لطب الكوارث مدير عام الوطنية للتدريب.

وأكد الدكتور خالد لوتاه، أن تعاون هيئة الصحة بدبي والشركة الوطنية للتدريب، سيخلق بدوره العديد من الفرص المعززة لمنظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية، وخاصة في الجانب البشري، الذي تركز عليه المذكرة، وتستهدف إعداده وتأهيله وتمكينه من التعامل مع أية حالات طبية طارئة أو كوارث أو أزمات.

وأشار الدكتور لوتاه، إلى أن برنامج دبي لطب الكوارث والأزمات يحظى بدعم خاص من مكتب فخر الوطن، حيث يوفر المكتب لجميع المنتسبين للبرنامج بطاقة فزعة، التي يستفيد حاملها بخصومات ومزايا حصرية في العديد من المتاجر والمحلات.

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، رئيس المركز الوطني لطب الكوارث، مدير عام الوطنية للتدريب: «يسعدنا أن نطلق هذه الاتفاقية التعليمية والبحثية مع هيئة الصحة بدبي لتعزيز النمو والتقدم في القطاع الصحي بدبي، فمن خلال الانضمام إلى هيئة الصحة بدبي، ستتمكن الوطنية للتدريب من المساهمة في تحسين قدرات مزودي الرعاية الصحية على المدى البعيد مما سينعكس إيجاباً على المجتمع».

وأضاف: «تتضمن الاتفاقية تقديم استشارات تعليمية وخدمات متنوعة للمستفيدين، بالإضافة إلى تسهيل تعيين المتدربين في الوظائف المناسبة، وعند البدء بتنفيذ التدريبات، سيكون باستطاعة مزودي الرعاية الصحية تطبيق ما تعلموه في مواقف واقعية، مما يؤدي إلى نتائج أفضل وفق منهج موحد ومعتمد دولياً».

وعلى صعيد جهود التعاون في مجال الأبحاث، ستبدأ هيئة الصحة بدبي والوطنية للتدريب، بتبادل المعرفة في كل من المجالات السريرية وغير السريرية، وسيركز الطرفان كذلك على جهود تحسين الخدمات.

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