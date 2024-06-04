«برجيل القابضة» توقع اتفاقية لتعزيز جودة الرعاية الصحية

المصدر: بوغوتا - وام

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وقعت برجيل القابضة اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك يطلق عليه «الكالما» مع شركة «كيرالتي - Keralty S.A.S» وهي منظمة صحية متعددة الجنسيات مقرها كولومبيا.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في كارتاخينا دي إندياس في كولومبيا، إلى تعزيز سلسلة التوريد في القطاع الصحي من خلال تعزيز الوصول إلى الرعاية عالية الجودة بتكلفة معقولة.

كما يهدف مشروع «الكالما»، والذي يعني «متحدون من أجل الصحة والرعاية»، لدمج نموذج رعاية صحية فريد قائم على القيمة مع مراكز رعاية أولية متخصصة وإدارة المخاطر الصحية ومجموعة جديدة من خدمات الصحة العقلية المتكاملة ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 30 مليون مريض خلال العقد المقبل.

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