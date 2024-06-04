«دبي للإعلام» تعزز علاقاتها مع مجموعة «دانوب»

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت «دبي للإعلام» وفد مجموعة «دانوب»، التي تتخذ من جبل علي بالمنطقة الحرة في دبي مقراً لها، وذلك بهدف تعزيز الشراكة التجارية بين الطرفين، والاستفادة من مجموعة الخدمات الإعلامية والحلول التسويقية المبتكرة التي تقدمها «دبي للإعلام» عبر قطاعاتها ومنصاتها التلفزيونية والرقمية المختلفة.

وخلال الزيارة التقى رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، يرافقه عادل ساجان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، مع عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات، وبحثوا معه سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين، وإمكانيات الاستفادة من قدرات «دبي للإعلام» اللوجستية، كما استمعوا منه لشرح متكامل حول طبيعة عمل المؤسسة، وما تشمله من قطاعات إعلامية متنوعة تغطي كافة مجالات البث الإذاعي والفضائي والنشر والصحف اليومية، وكذلك منصات الإعلام الرقمي التي تواكب بها «دبي للإعلام» التطور العالمي في مجال الاتصال، وتعرفوا على آليات عمل المؤسسة والتغطيات التي تتناولها ضمن نشرات الأخبار والبرامج، وطبيعة المواد الاقتصادية التي تغطيها عبر شبكة مراسليها في الإمارات والعالم.

وأكد عبدالواحد جمعة، حرص «دبي للإعلام» على توطيد علاقاتها مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، قائلاً: «تمتلك دبي للإعلام تجربة واسعة في كافة مجالات الإعلام جعلت منها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة، ما مكنها من ابتكار مجموعة متنوعة من الحلول التسويقية والخدمات التي تساعد في تنمية العلامات التجارية وتوسيع نطاق انتشارها، ما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة»، لافتاً إلى أن مجموعة «دانوب» تعد واحداً من أهم الكيانات الاستثمارية في دبي والإمارات.

وقال: «يعكس اتخاذ المجموعة من دبي مقراً لها ما تمتلكه الإمارة من إمكانيات وبيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتعزيز علاقات الشراكة معها يدعم توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى تعزيز النمو والابتكار والتميز، ومد جسور التواصل مع المؤسسات الرائدة في الدولة، والاستفادة من تجاربها في إبراز مكانة دبي عاصمة اقتصادية وإعلامية عالمية».

من جهته، عبر رضوان ساجان عن سعادته بالتعاون مع «دبي للإعلام» قائلاً: «تمتلك «دبي للإعلام» خبرة واسعة تتوافق مع أهداف مجموعة دانوب الرامية إلى تعزيز حضورها في السوق المحلي والإقليمي، وتوسيع نطاق التفاعل مع المجتمع، وهو ما نتطلع إليه من خلال علاقتنا مع المؤسسة للاستفادة من مجموعة الفرص والحلول التي توفرها بجودة وتنافسية عالية، إلى جانب توسيع إمكانية تبادل الأفكار والخبرات في العديد من المجالات، خاصة في قطاع العقارات والبناء وتجارة التجزئة وغيرها والتي نمتلك فيها خبرة عالية، حيث يمكن من خلالها إبراز طبيعة ما تتمتع به دبي من بيئة استثمارية جاذبة».

يذكر أن «دبي للإعلام» تعد من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وتعمل من خلال قطاعاتها ومنصاتها المتنوعة على تقديم محتوى جديد وهادف يعكس روح الأصالة والتجديد، ويحترم أسلوب الحياة الاجتماعية والثقافية في الإمارات ودول المنطقة. كما تعد مجموعة «دانوب» واحداً من أبرز الكيانات الاستثمارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتعمل في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث تأسست المجموعة في 1993، وتشمل أنشطتها نحو 5 قطاعات مختلفة، هي أعمال البناء والعقارات والأثاث والديكور والتصميمات الداخلية، وتجارة التجزئة والتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات.

وتم تصنيف «دانوب العقارية»، من بين أفضل 5 مطورين في الإمارات العربية المتحدة، وخلال مسيرتها الطويلة حصلت المجموعة على نحو 50 جائزة في فئات مختلفة، ما يعكس فلسفتها واهتمامها بمستويات الجودة العالية.

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