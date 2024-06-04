«تاكسي دبي» تكرم 1162 سائقاً من أصحاب الخدمة الطويلة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت شركة تاكسي دبي، حفلاً لتكريم السائقين أصحاب الخدمة الطويلة، انطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز التواصل مع كوادرها البشرية وتقدير جهودهم ومساهماتهم في الإنجازات الرائدة التي تحققت خلال الأعوام الماضية، وسعيها نحو توفير بيئة عمل محفزة تعزز سعادة السائقين.

حضر الحفل الذي أقيم في مبنى شركة تاكسي دبي، عمار البريكي، المدير التنفيذي للعمليات، إضافة إلى مديري الإدارات والأقسام والموظفين والسائقين، حيث تم تكريم 1162 سائقاً من أصحاب الخدمة الطويلة، وذلك تقديراً لتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم المهني على مدار السنوات الطويلة.

وأكد عمار البريكي، أن هذه الاحتفالية تجسد بيئة العمل المثالية والمستدامة التي تمتلكها شركة تاكسي دبي، والتي استطاعت بموجبها استقطاب والمحافظة على نخبة من الكوادر البشرية من السائقين، كما جاء هذا التكريم اعترافاً بالجميل والجهود الكبيرة التي بذلها السائقون أصحاب الخدمة الطويلة لتحقيق قفزة نوعية في خدمات النقل التي تقدمها الشركة، وتقديراً لدورهم في دعم وتوجيه السائقين الجدد ضمن فريق عمل الشركة.

وأعرب عمار البريكي، عن بالغ شكره وتقديره لكافة السائقين وحرصهم على بذل أقصى الجهود للمساهمة في مواصلة الارتقاء بسمعة ومكانة وريادة الشركة، وتمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، بما يواكب الأهداف التنموية الطموحة.

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