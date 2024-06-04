لجنة بـ«الوطني» تناقش سياسة تعزيز دور الإعلام الحكومي

المصدر: دبي ــ وام

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ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، عائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس.

وناقشت اللجنة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى، وترسيخ الهوية الوطنية وفق محوري التشريعات المنظمة للإعلام في الدولة، كما استعرض الاجتماع سياسات واستراتيجيات الدولة لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.

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