سعود بن صقر وخالد بن محمد يهنئان صباح خالد الصباح بولاية عهد الكويت

المصدر: أبوظبي، رأس الخيمة - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت الشقيقة.

وأجرى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت الشقيقة.

تهانٍ

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، عن تهانيه لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة تعيينه ولياً للعهد من قبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من الرفعة والازدهار.

تقدير

من جانبه أعرب سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وما عبّر عنه سموه من مشاعر أخوية تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

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