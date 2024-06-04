«كهرباء دبي» تفوز بجائزة القيادات النسائية المستقبلية في الطاقة

المصدر: دبي-البيان

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هنّأ معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندسة عائشة الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي ونائب مدير النظام البيئي للابتكار في مركز الابتكار، بعد فوزها بجائزة القيادات النسائية المستقبلية في مجال الطاقة 2024 التي يقدمها تحالف المرأة في مجال الطاقة المتجددة «WiRA»، تقديراً لجهودها المثمرة في رفع مستوى مشاركة المرأة والشباب في العمل المناخي والطاقة المتجددة، وتشجيعهم على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «يساهم الإنجاز الجديد في تعزيز مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي والدور المميز للمرأة الإماراتية في مجال الطاقة بشكل عام، والطاقة النظيفة والمتجددة بشكل خاص، كما يؤكد مساهمة الهيئة الفاعلة في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في توسيع مساهمات النساء والشباب، للقيام بدور مهم في تسريع انتقال الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وبفضل مسيرة تمكين المرأة التي أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة، تزخر دولة الإمارات بالكفاءات والقيادات النسائية المشرّفة والملهمة، التي تسجل نجاحات وإنجازات وطنية وعالمية مرموقة، وتثبت أنها على قدر الثقة والمسؤولية، وقادرة على المنافسة والريادة، وتصدّر المسؤولية في مواقع العمل الوطني جميعها بكل اقتدار وحصد المزيد من الجوائز والأوسمة المحلية والعالمية المرموقة، وإعلاء راية الوطن في المحافل الدولية».

وتقدمت المهندسة عائشة الرميثي بخالص الشكر والامتنان إلى الإدارة العليا في الهيئة التي لا تدخر جهداً لتوفير بيئة عمل محفزة وإيجابية، والاستثمار في أحدث التقنيات الإحلالية لتوسيع مشاركة المرأة والشباب في قطاع الطاقة وتقديم كافة مقومات الدعم لضمان المثابرة على حصد المزيد من النجاح والتميز.

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