«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى عن «الخلافات الزوجية»

المصدر: أبوظبي-البيان

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ملتقى حول «إدارة الخلافات الزوجية»، ضمن خدمات وفعاليات (التوعية والتثقيف الأسري)، بمركز مدينة زايد المجتمعي .

وركز الملتقى على سبل تعزيز تلاحم ونمو الأسر المواطنة والارتقاء بقدراتها في مختلف المجالات الحياتية والمجتمعية وأجاب على العديد من الأسئلة الشائعة بين المشاركين وأفراد المجتمع والمتمثلة حول أسباب الخلافات الزوجية والعوامل الأكثر تأثيراً على استقرار الزواج إضافة إلى استعراض واقتراح مجموعة من الحلول لضمان استقرار الزواج وتحقيق السعادة المجتمعية في شتى النواحي.

وأشادت سلامة المنصوري، منسق برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية مسؤولة الملتقى الحواري بتفاعل الأفراد الذين كانوا إيجابيين بغية الحصول على أفضل النتائج التي تعزّز استقرار وتماسك الأسرة.

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