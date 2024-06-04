«زراعة أبوظبي» تحاصر الآفات بالتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تبنيها مزيجاً من الممارسات الاقتصادية والبيئية للقضاء على الأمراض والحشرات الضارة بطريقة مستدامة والتقليل من خطورتها على المحاصيل.

وأشارت الى تنفيذ استراتيجية متكاملة للحفاظ على الأمن الحيوي الزراعي، وتقليل الضرر الاقتصادي للآفة والمحافظة على النظام البيئي من الاستخدام العشوائي للمبيدات. وتعتبر برامج الرصد والمراقبة ومسح الآفات الزراعية من أهم برامج الإدارة المتكاملة للآفات وعنصر رئيسي فيها، والتي تهدف إلى خفض عدد الآفات.

وقالت الهيئة إن برامج الرصد والمراقبة والمسح والمكافحة ساهمت في رصد عدد من الآفات الزراعية المستوطنة والعابرة للدولة مثل آفات أشجار النخيل الرئيسية (سوسة النخيل الحمراء، حفار الساق، حفار العذوق، دودة البلح الصغرى / الحميرا، عنكبوت الغبار، البق الدقيقي، مرض اللفحة السوداء)، والآفات الغازية مثل الجراد الصحراوي ودودة الحشد الخريفي، وآفات أخرى مثل حافرات أوراق الطماطم (التوتا أبسليوتا)، ذبابة الفاكهة، ذبابة القرعيات.

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