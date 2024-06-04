تكريم متعاونين في مكافحة الجرائم الإلكترونية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كرمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية - قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، نخبة من المتعاونين الاستراتيجيين، الذين أسهموا في تحقيق إنجازات عززت من جودة الحياة الأمنية في الإمارة، من خلال ضبط مرتكبي الجرائم الإلكترونية واستعادة المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها نصباً واحتيالاً، وذلك بمبنى «الشهيد طارق الشحي» بالقيادة العامة.

ووجه العميد أحمد المنصوري نائب مدير عام العمليات الشرطية في القيادة، خلال التكريم، الشكر والتقدير لجميع المتعاونين المساهمين في تطوير العمل الشرطي والأمني في الإمارة، تقديراً لجهودهم في مكافحة الجرائم الالكترونية وعرفاناً بدورهم الإيجابي والبناء في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة من خلال تضافر جهودهم الأمنية بالتعاون مع رجال الشرطة، لاستعادة أموال الحسابات المالية البنكية واسترداد الحسابات الإلكترونية، وغيرها، من الإجراءات والمعاملات الالكترونية

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