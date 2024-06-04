«قضاء أبوظبي» تصدر قراراً بوقف قيد خبيرين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر أبريل 2024، وبناءً على ما انتهت إليه أعمال التقييم والتفتيش الفني على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، على طلبات تجديد القيد لثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة في جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء، ووافقت على طلب قيد خبير بجدول الحراسة القضائية، فيما نظرت شكوى مقدمة ضد خبير واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للإجراءات المقررة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي– محكمة العين، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

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