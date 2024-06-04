محاكم رأس الخيمة تعتمد الكاتب العدل الخاص

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت محاكم رأس الخيمة البدء في ترخيص مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال الحرة في توثيق العقود والتوكيلات.

وأشار المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس المحاكم، إلى صدور القانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن الكاتب العدل في إمارة رأس الخيمة، والذي اشتمل على أحكام تنظم أعمال الكاتب العدل وتحديد اختصاصاته، كما أفرد ذات القانون أحكاماً خاصة بأعمال الكاتب العدل الخاص وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وأصدر رئيس دائرة المحاكم القرارات التنفيذية اللازمة للترخيص وتنظيم هذه المهنة في جانبيها الحكومي والخاص وأضحى بإمكان من تتوافر فيه الشروط والأحكام التقدم لدائرة المحاكم للحصول على الترخيص اللازم لممارسة هذا الدور التوثيقي.

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