طقس الإمارات غداً: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يكن رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيان له أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية ، و سرعتها / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:44 و المد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 19:15و الجزر الأول عند الساعة 13:51 والجزر الثاني عند الساعة 02:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 24 90 35

دبي 38 26 90 35

الشارقة 42 25 85 40

عجمان 40 27 85 40

أم القيوين 39 25 90 35

رأس الخيمة 44 29 90 35

الفجيرة 39 32 90 50

العـين 46 27 85 25

ليوا 45 25 90 25

الرويس 41 24 90 40

السلع 39 25 90 25

دلـمـا 35 26 85 40

طنب الكبرى 36 28 85 45

طنب الصغرى 36 28 85 45

أبو موسى 36 29 85 40

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