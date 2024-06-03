ميديكلينيك مستشفى المدينة تضم أحد مراكز زراعة الأعضاء الرائدة في المنطقة

المصدر: البيان

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تأسس مركز زراعة الأعضاء في ميديكلينيك مستشفى المدينة في عام 2016، وقد تطور ليصبح أحد المراكز المعروفة في مجال زراعة الكلى في المنطقة.

بقيادة الدكتور والدو كونسيبسيون وفريق من المتخصصين في رعاية الكلى، يعد المركز رائداً في مجال جراحة زرع الكلى وقد أحدث تحولاً في مشهد زراعة الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الدكتور والدو كونسيبسيون: "رؤيتنا هي أن تكون ميديكلينيك مستشفى المدينة منارة أمل لجراحات زراعة الأعضاء، ليس فقط في دبي ولكن على المستوى الدولي."

يقدم مركز زراعة الأعضاء للمرضى الذين يعانون من مرض الكلى في المرحلة النهائية بديلاً لغسيل الكلى، والذي بدوره يوفر لهم نوعية حياة أفضل. يتم إجراء عمليات زرع كل من المتبرع المتوفى والمتبرع الحي في مركز زراعة الأعضاء، مما يتيح للعائلات الفرصة لاستكشاف خيار المتبرع الحي بالكلى.

يضم فريق الخبراء متعدد التخصصات في مركز زراعة الأعضاء طبيب أمراض الكلى والمسالك البولية، وطبيب القلب وطبيبًا نفسيًا وطبيبًا نسائيًا يتعاونون مع فريق زراعة الأعضاء لمنح مرضانا أفضل رعاية عالية الجودة. وبعد إجراء عملية الزرع، يستمر فريقنا في دعم المرضى من خلال برنامج متابعة مكثف ورعاية ما بعد الزرع.

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