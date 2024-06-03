يونيو.. سمات مناخية وسجلات تاريخية

المصدر: البيان

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تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالا)، في يونيو وتحديداً خلال الثلث الأخير منه (يوم 21)، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، فيما تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً، حسب المركز الوطني للأرصاد.

وفي حين يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، تؤثر المنخفضات الحرارية في المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في أغلب فترات الشهر. وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار.

تقل نسبة الرطوبة فى الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو خاصة النصف الثاني منه. حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية:

درجــــات لحرارة

* متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 33.0 و 35.7°م.

* متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.8 و 42.7 °م.

* متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.8 و 29.4 °م.

* أعلى درجة حرارة عظمى 52° في الياسات سنة 2010

* أقل درجة حرارة على ركنه سنة 2004 والتي بلغت 14.1 °م.

الريـــــــاح

* متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

* أعلى سرعة رياح 125.2 (كم/ س) في جبل مبرح سنة 2010

* أعلى هبه رياح 125.2 (كم/س) في جبل مبرح سنة 2010

الـرطـوبــــــة

* متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43 %.

* متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62 % إلى 87 %

* متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14 % إلى 27 %

الضبـــــــاب

* أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 12 أيام ضباب و 6 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

* أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 44.0 ملم على وتييد في سنة 2007.

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