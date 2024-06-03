خبراء: دبي وجهة إقليمية لجراحات تجميل الأنف

المصدر: البيان

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أكد أطباء وخبراء أن دبي أصبحت وجهة إقليمية لإجراء جراحات تجميل الأنف بأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات في العالم، كما تضم كفاءات طبية عالمية في هذا المجال، فيما يتوقع أن ينمو سوق منتجات مستحضرات التجميل في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% بحلول العام 2027، بحسب "موردور إنتليجنس" " Mordor Intelligence " للأبحاث السوقية.

وقال هؤلاء على هامش دورة تدريبية متخصصة هي الأولى من نوعها في دبي، إن المدينة رسخت مكانتها مركزاً للجراحات وبرامج التدريب المتقدمة في هذا المجال.

وأشار الخبراء خلال الدورة التدريبية حول تجميل الأنف، والتي أقيمت بالتعاون بين جمعية الإمارات لجراحة التجميل ومستشفى قطينة التخصصي، إلى أن التطور العلمي يتسارع في مجال جراحات تجميل الأنف وصولاً إلى تقنية "Teorhinoplasty" والتي باتت من أفضل العمليات وأكثرها شهرة في العالم حالياً وأسرعها في التعافي.

وقال الدكتور عادل قطينة، مؤسس رئيس مجلس إدارة مستشفى قطينة التخصصي: تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز عالمي في مجال التعليم الطبي من خلال إطلاق برامج تدريبية شاملة في طب التجميل ونلتزم بتطوير مجال طب التجميل من خلال توفير فرص تدريبية للمهنيين الصحيين بهدف تزويدهم بالخبرة اللازمة لتقديم أعلى مستويات الرعاية لمرضاهم."

وأضاف قطينة إن الدورة ضمت جراحين من جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الخبرة في طب التجميل من خلال تبادل المعرفة والخبرة.

من جانبه قال الدكتور جمال جمعة، رئيس الجمعية العربية للتجميل الطبي والجراحي : إن دبي تستضيف هذه الدورة لأول مرة لاستخدام تقنية "Teorhinoplasty" بحضور مخترع هذه التقنية في الشرق الأوسط، موضحاً انها مدعومة من قبل كل من جمعية الإمارات لجراحة التجميل والجمعية العربية للتجميل الطبي والجراحي.

ويقدم مستشفى قطينة التخصصي تقنية تجميل الأنف التجميلية (Teorhinoplasty)، طورها الجراح المبتكر الدكتور تويمان دوغان.

بدوره قال الدكتور تويمان دوغان: "تمثل تقنية تجميل الأنف التجميلية (Teorhinoplasty) تقدمًا كبيرًا في مجال تجميل الأنف، حيث تركز على الحفاظ على الهياكل الأنفية مع تحقيق نتائج جمالية دقيقة وتساهم في سرعة التعافي للمرضى.

واستعرضت الدورة التدريبية التي عقدت في مركز التعليم والتدريب بمستشفى الأعصاب والعمود الفقري في مجمع دبي للعلوم التقنيات والخطوات المتبعة في إجراء تجميل الأنف لتحقيق النتائج المرغوبة والتعامل مع المضاعفات المحتملة إضافة إلى التركيز على سلامة المرضى لتقليل المخاطر.

ويستضيف مركز التدريب السريري في مستشفى قطينة، المجهز بأحدث التقنيات في جراحة التجميل والأمراض الجلدية التجميلية والطب التجميلي النسائي الجلسات التدريبية المتقدمة، حيث يستفيد المشاركون من التدريب العملي والنظري تحت اشراف هيئة تدريس عالمية المستوى، مما يعزز مكانة دبي كوجهة للتدريب والتعليم الطبي

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