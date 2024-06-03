«خيرية الشارقة» تتكفل بإيفاد 108 لأداء مناسك الحج

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية إيفاد 108 أشخاص من ذوي الدخل المحدود من داخل الدولة ومن خارجها لأداء مناسك الحج هذا العام، وفق خطتها، التي تستند إلى جهود ودعم المتبرعين والمحسنين وفاعلي الخير.

وقال محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات الداخلية في الجمعية، إن اللجنة العليا لحملة عيد الأضحى قد أقرت إيفاد 108 حجاج من ذوي الدخل المحدود لأداء فريضة الحج المرة الأولى في حياتهم، بواقع 61 شخصاً من داخل الدولة، إلى جانب 47 آخرين من مواطني كمبوديا وبوركينافسو والفلبين وإثيوبيا وسيراليون وإندونيسيا وملاوي وبنجلاديش، عبر مكاتب الجمعية الإقليمية وبالتنسيق والتعاون مع سفارات الدولة، لافتاً إلى أن تكلفة الحاج الواحد تصل إلى نحو 20 ألف درهم، والسفر إلى الديار المقدسة سيكون كما هو الحال في كل عام بالرحلات الجوية، تسهيلاً وتيسيراً على المشاركين في الحملة.

ولفت المنعي الى أن شروط القبول، هي أن يكون المتقدم حاصلاً على تصريح بالحج من الجهات المختصة في الدولة، وألّا يقل عمره عن 40 سنة، وأن يكون من شريحة محدودي الدخل ممن لا يمكنهم الإيفاء بنفقات وتكلفة الرحلة، والتمتع بصحة جيدة للتمكن من أداء المناسك، وتوافر جواز سفر صالح حتى 6 أشهر على الأقل، وألا يكون قد سبق له أداء مناسك الحج من قبل.

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