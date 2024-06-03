«زايد الإنسانية» تتكفل بإيفاد 1100 حاج من داخل الإمارات وخارجها

المصدر: أبوظبي - البيان

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أنهت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إجراءات المتقدمين لأداء فريضة الحج ضمن برنامجها السنوي «زايد للحج» وفق الاشتراطات والأولويات، ومن ذلك إعطاء كبار السن من ذوي الدخل المحدود الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، الأولوية.

وبلغ عدد الحجاج الذين تكفلت المؤسسة بإيفادهم لأداء مناسك الحج لهذا العام نحو 1100 حاج من داخل الدولة وخارجها، وغطى البرنامج للعام الجاري حجاجاً من 24 دولة من أنحاء العالم ومن بينهم حجاج الدولة .

مفاضلة

ومنحت «المؤسسة» الحجاج المرشحين من داخل الدولة، الفرصة لاختيار حملة الحج المناسبة من بين الحملات المعتمدة المرة الأولى، ليتسنى لهم المفاضلة بين الخدمات المقدمة واستكمال إجراءات التسجيل والسفر إلى الأراضي المقدسة.

وقال عبدالعزيز الزيدي مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة ، إن فريق عمل مشتركاً من المؤسسة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تمكن من إدارة فرز الطلبات المقدمة لبرنامج زايد للحج بشكل إلكتروني، فتم الفرز وفق الأولويات التي تم وضعها سابقاً، لافتاً إلى أن الفريق سيتولى مهام التنسيق مع الحجاج وحملات الحج والقيام على راحتهم.

لقاء تعريفي

وأوضح الزيدي أنه سيتم تنظيم لقاء تعريفي لحجاج الخارج في مكة المكرمة لتعريفهم بمناسك الحج والإجابة عن استفساراتهم والقيام على راحتهم حتى انتهاء موسم الحج الحالي.

ويقدم برنامج زايد للحج منحاً لمحدودي الدخل لأداء فريضة الحج عن طريق إرسال أكثر من ألف حاج إلى الأراضي المقدسة سنوياً، كما يولي البرنامج فئات محددة وأبرزها كبار السن وغير القادرين على تحمل نفقات الحج، اهتماماً وأولوية.

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