محمد بن راشد يهنئ مشعل الصباح بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد

المصدر: أبوظبي - دبي - وام

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» شعب الكويت الشقيق وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد وتمنى سموه للكويت دوام المجد والعز والاستقرار.. وللشيخ صباح دوام التوفيق والسداد.. ولأبناء الكويت دوام الخير والرفاه والازدهار، جاء ذلك في تدوينة لسموه نشرها على موقعه الرسمي عبر منصة «إكس»: «نهنئ شعب الكويت الشقيق.. وصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد... متمنين للكويت دوام المجد والعز والاستقرار.. وللشيخ صباح دوام التوفيق والسداد.. ولأبناء الكويت دوام الخير والرفاه والازدهار».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة، إلى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة تعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقيتي تهنئة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة تعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت الشقيقة.كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة،وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقيات تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

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